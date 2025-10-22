İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Athletic Bilbao, Karabağ'ı 3 golle geçti

Athletic Bilbao, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Karabağ'ı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk puanlarını aldı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 22:22
Athletic Bilbao, Karabağ'ı 3 golle geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Karabağ'ı konuk etti. Athletic Bilbao, San Mames'te oynanan maçı 3-1 kazandı.

Karabağ, Livramento Andrade ile 1. dakikada 1-0 öne geçti.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Gorka Guruzeta, 70. dakikada Robert Navarro Munoz ve 88. dakikada Gorka Guruzeta attı.

Athletic Bilbao, bu galibiyetle Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kaybeden Karabağ, 6 puanda kaldı.

Bilbao, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Karabağ, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

