İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Athletic Bilbao, Nico Williams'ın golüyle kazandı
Spor

Athletic Bilbao, Nico Williams'ın golüyle kazandı

Athletic Bilbao, La Liga'nın 12. haftasında konuk ettiği Real Oviedo'yu Nico Williams'ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi9 Kasım 2025 Pazar 18:18 - Güncelleme:
Athletic Bilbao, Nico Williams'ın golüyle kazandı
ABONE OL

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Athletic Bilbao, Real Oviedo'yu konuk etti.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Nico Williams kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı ve 17 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşti.

Ligde yalnızca 2 galibiyeti bulunana Real Oviedo ise 8 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer alıyor.

LaLiga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Real Oviedo ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.