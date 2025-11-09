Athletic Bilbao, Nico Williams'ın golüyle kazandı

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Athletic Bilbao, Real Oviedo'yu konuk etti.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Nico Williams kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao, ligde 3 maç sonra galibiyete uzandı ve 17 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşti.

Ligde yalnızca 2 galibiyeti bulunana Real Oviedo ise 8 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer alıyor.

LaLiga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Real Oviedo ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.