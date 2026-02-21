İSTANBUL 16°C / 5°C
Spor

Athletic Bilbao son dakikada kazandı

Athletic Bilbao, Elche'yi 2-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Elche'nin ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 01:31
İspanya La Liga'nın 25. hafta maçında Athletic Bilbao, Elche'yi konuk etti.

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Athletic Bilbao, 2-1'lik skorla kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 64 ve 89. dakikada penaltıdan Gorka Guruzeta kaydetti.

Elche'nin tek golünü ise dakika 69'da penaltıdan Andre Silva attı.

Eder Sarabia'nın ekibi Elche'nin ligde galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 34 yaptı. Elche, 25 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki maçında Athletic Bilbao, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Elche, Espanyol'u konuk edecek.

