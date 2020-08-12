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Spor

Athletic Bilbao'da 6 vaka birden

La Liga takımı Athletic Bilbao'ya yapılan koronavirüs testi sonuçlandı. Bask temsilcisinde 6 pozitif vaka tespit edildi.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:59
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İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da futbolcu ve teknik ekip kadrosundan 6 kişide koronavirüse rastlandı.

Athletic Bilbao'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon antrenmanları öncesi takıma, teknik ekibe ve personele dün koronavirüs testi yapıldığı bildirildi. Testlerde 6 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi. Bu kişilerin evlerinde karantina altına alındığı, haftaya tekrar teste tabi tutulacakları belirtildi.

La Liga tarafından belirlenen kurallara göre, takımların antrenmanları yarın öğleden sonra bireysel olarak başlayacak. Cuma günü de ekiplere tekrar koronavirüs testi yapılacak.

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