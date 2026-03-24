İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3556
  • EURO
    51,6171
  • ALTIN
    6308.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Athletic Bilbao'da Edin Terzic sesleri

Athletic Bilbao'da sezon sonunda Ernesto Valverde ile yolların ayrılması bekleniyor. İspanyol ekibinde teknik direktörlük koltuğu için Edin Terzic'in en güçlü aday olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 01:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde, sezonun bitmesiyle birikte görevinden ayrılacak.

İspanyol ekibi, Ernesto Valverde'nin alternatifi için şimdiden arayışlara başladı.

Edin Terzic, Athletic Bilbao'nun yeni teknik direktörü olmak için en büyük aday konumunda yer alıyor. Terzic ile görüşen kulüp, 43 yaşındaki teknik adamdan olumlu yanıt aldı. Genç teknik adam, Athletic Bilbao'nun teklifine sıcak bakıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Edin Terzic ile yapılan olumlu görüşmelere rağmen Athletic Bilbao'da yapılacak seçimler, yeni teknik direktör kararını da etkileyebilir.

2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund'da görev alan Edin Terzic, Alman ekibinden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımda görev almadı.

  • athletic bilbao
  • edin terzic
  • Ernesto Valverde

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.