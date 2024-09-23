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Spor

Athletic Bilbao'dan evinde rahat galibiyet

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu konuk etti. San Mamés Stadyumu'ndaki maçta Athletic Bilbao maçı 3-1 kazandı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 01:13 - Güncelleme:
Athletic Bilbao'dan evinde rahat galibiyet
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İspanya La Liga'nın 7. haftasında Athletic Bilbao, evinde Celta Vigo'yu konuk etti. San Mamés Stadyumu'ndaki maçta Athletic Bilbao maçı 3-1 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 39'da Gorka Guruzeta ile 80'de Alvaro Djalo attı. Celta Vigo'nun tek golünü ise 25'te penaltıdan Iago Aspas attı.

Athletic Bilbao, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Celta Vigo ise 9 puanda kaldı.

İspanya La Lıga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, evinde Sevilla'yı ağırlayacak. Celta Vigo evinde Atletico Madrid'i konuk edecek.

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