Athletic Club'ta Ernesto Valverde defteri kapanıyor

Athletic Club'ta Ernesto Valverde dönemi sona eriyor. Deneyimli teknik adamın 30 Haziran'da bitecek sözleşmesi için yenileme ihtimali tamamen rafa kalktı. Valverde'nin "yeni maceralara hazırım" mesajı, Bilbao'da bir devrin kapandığını net şekilde ortaya koydu.

Kulüp yönetimi sezon başında Valverde ile yola devam etmeyi planlıyordu ancak dalgalı performans ve beklentilerin altında kalan sonuçlar, bu fikri değiştirdi.

İspanyol basınındaki haberde kulislerde konuşulan isim Andoni Iraola. Kulüp başkanı Jon Uriarte'nin gönlündeki aday olarak gösterilen Iraola, şu anda AFC Bournemouth'un başında. Premier League'de son 8 maçta galibiyet alamayan İngiliz ekibinde işler yolunda gitmezse, Bilbao'ya dönüş ihtimali bir anda gerçek olabilir.