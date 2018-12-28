Atiba, Alphonso Davies'e hayran kaldı

Bayern Münih'in 10 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattığı 18 yaşındaki yıldız adayı Alphonso Davies, ülkesi Kanada'da yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Bu ödülü 6 kez kazanan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson ise bu sene kendisini geride bırakan genç futbolcuya övgüler yağdırdı.

''ATIBA, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM DEDİ''

Kanada Milli Takım teknik direktörü John Herdman, Atiba ile arasında geçen konuşmayı açıklarken Atiba'nın kendisine ''Alphonso Davies ile ilk antrenmanımıza çıktığımızda Atiba bana döndü ve 'Hayatımda böyle bir futbolcu görmedim. Bu çocuğun resmen kanatları var, uçuyor! Antrenmanda 6 kişiyi birden çalımladı, böyle bir şey görmedim.'' dediğini belirtti.

MLS'te geride kalan sezonda Vancouver Whitecaps takımıyla 33 maça çıkan Davies, 8 gol ve 10 asistle etkileyici bir performans ortaya koydu.

18 yaşındaki genç yetenek, 1 Ocak tarihinde Bayern Münih kadrosuna katılacak ve Bundesliga'da sezonun ikinci yarısı forma giyecek.

(Sporx)