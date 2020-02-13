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Spor

Atiba, Caner, N'Koudou, Burak Yılmaz ve Umut Nayir kart sınırında

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

13.02.2020  13:30 - Güncelleme: 13.02.2020  13:30

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

- Zorlu periyot başlıyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek.

Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.

Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.

- Burak Yılmaz serisini sürdürmek için oynayacak

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.

- Gökhan Gönül cezalı

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.

Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de mücadelede forma giyemeyecek.

- 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

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