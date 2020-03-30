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Spor

Atiba Hutchinson: ''Beşiktaş'ı çok özledim, orası bizim hayatımız''

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ve takım arkadaşlarını özlediğini söyledi.

30 Mart 2020 Pazartesi 00:02 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 00:02
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Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız." diye konuştu.

GÜNLERİ NASIL GEÇİYOR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor. O yüzden kitap okumaya ya da bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"ALIŞIK DEĞİLİZ AMA..."

Antrenmanlarını sürdürdüğünü söyleyen Hutchinson, "Çalışmalarıma devam ediyorum, yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz." şeklinde görüş belirtti. Ülkesi Kanada'da da hayatın durma noktasına geldiğini belirten Hutchinson, "Kanada'da da ülkenin büyük bir kısmı karantina altında. Yavaş yavaş temizlemeye çalışıyorlar. Orada da hayat durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

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