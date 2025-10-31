İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Atiba Hutchinson Beşiktaş'ın en büyük sorununu açıkladı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen kulübün simge isimlerinden Atiba Hutchinson, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı ve siyah-beyazlıların son durumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kanadalı eski futbolcu, Beşiktaş'ın en büyük sorununun sakatlıklar ve transferlerin takıma geç katılması olduğunu söyleyerek, 'Yapılması gereken şey özgüven kazanmak' dedi.

31 Ekim 2025 Cuma 14:12
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Atiba Hutchinson, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor'da karşılaşmayı ve siyah-beyazlı takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Kanadalı efsanenin açıklamaları...

"HER İKİ TAKIM DA ÇOK GÜÇLÜ"

"Bu tarz derbiler her zaman çok mücadeleli ve duygusal geçer. Bununla birlikte aynı zamanda iyi bir futbolda izleriz. Her iki takım da güçlü. Tüpraş Stadyumu'nda atmosfer her zaman olduğu gibi çok ateşli olacaktır. Taraftarlar enerjilerini sahaya yansıtacak ve 12. adam gibi takımlarının yanında olacaklar. Bence çok iyi bir maç olacak ve iki takım için de çok şey söz konusu."

"ORTA SAHA MÜCADELESİ ÖNEMLİ"

"Bu tür maçlar genellikle orta sahada kazanılır. Orta sahadaki mücadeleyi kazanan takım öne geçer. Bu yüzden tek bir isim öne çıkar mı bilemiyorum. Ama herkes üst düzey performans göstermek isteyecektir. Orta sahayı kontrol etmek, oyuna hükmetmek çok önemli. Ayrıca taraftarın desteği de büyük rol oynar. Oyuncular onları arkasına alabilirse bu çok avantajlı olur."

SERGEN YALÇIN VE TEDESCO

"İkisi için de henüz erken ama Sergen Yalçın, kulübü çok iyi tanıyor. Derbilerde oynamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Fenerbahçe'nin hocası içinse derbi atmosferine alışmak zor olacaktır ama eminim kısa sürede adapte olacaktır."

"KADIKÖY'DEKİ DERBİ ÇOK AYRIYDI"

"Bazen istediğimiz sonucu alamasak da evimizde oynadığımız derbileri her zaman çok sevmişimdir ama en unutulmaz olanlar deplasmanda kazandıklarımızdı. Galatasaray'a karşı deplasmanda aldığımız iki önemli galibiyetimiz vardı. Bir de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de kazandığımız çok büyük bir maç vardı. O statta taraftar olmadan oynamıştık ama Beşiktaş'ın 14 yıl sonra orada kazanması çok ayrıydı."

"BEŞİKTAŞ'IN SORUNU BU"

Beşiktaş'ta son zamanlardaki istikrar sorununun nedenleri nelerdir?

"En büyük problem sakatlıklar ve yeni transferlerin takıma geç katılmasıydı. Dolayısıyla takım aynı kadroyla uzun süre sahaya çıkamadı. Şimdi yapılması gereken birkaç maçı üst üste kazanıp özgüven kazanmak. Eğer herkes sağlıklı kalır, aynı oyuncular bir arada düzenli oynarsa bu çok fark oluşturur."

ANTRENÖR OLACAK MI?

"Bunu birçok kez düşündüm. Henüz kesin karar vermedim ama aklımın bir köşesinde hep var. Sahada olmayı, oyuncularla birlikte olmayı özlüyorum. Oyuncuyken özellikle kariyerimin son döneminde takım arkadaşlarıma katkı vermeyi çok severdim. Şimdi farklı seçenekleri de değerlendiriyorum. Ama ileride bu bir ihtimal olabilir."

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJI

"Takımı desteklemeye devam etsinler. Takımın başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri her zaman taraftar olmuştur. Zor dönemler oldu ama iyi günler geri gelecek. Taraftarlar her zaman takımın arkasında olmalı, birlikte hareket etmeli. Derbide stadyumda bolca ses çıkarmalılar."

Popüler Haberler
