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Spor

Atiba Hutchinson, futbolu bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesi biten 40 yaşındaki Atiba Hutchinson futbolu bıraktığını açıkladı.

13 Haziran 2023 Salı 23:22 - Güncelleme:
Atiba Hutchinson, futbolu bıraktı
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2013 yılından bu yana Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın forması giyen Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

40 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesi bitmiş ve Süper ligin son haftasında oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlara ve kulübe veda etmişti.

10 SEZONDA 5 KUPA

Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 lig şampiyonluğu, bir TFF Süper Kupa ve bir de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 334 maça çıkan Atiba, toplam 27 gol ve 37 asist kaydetti.

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