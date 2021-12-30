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Spor

Atiba Hutchinson: Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda Altay'ı 1-0 yenerek son 16'ya kalan Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2021 Perşembe 23:28 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:28
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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Altay maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Atiba Hutchinson Yaptığı açıklamada, "Bizim için iyi bir maçtı. Yılı iyi bitirdik. Maçın başından niyetimizi belli ettik. İyiydik ve iyi organize olduk. Şanslar da bulduk ancak kendi adımıza bu azdı. Rakibimize de az pozisyon verdik." dedi

Bu yılı iyi bitirdiklerini belirten Atiba,"Önder Karaveli ile aramızda iyi bir iletişim var. Birbirimizin fikirlerini dinliyoruz. Üzerinde düşüneceğimiz çok şey var. Bu yılı iyi bitirdik. Önümüzde Süper Kupa maçı var onu da kazanarak, moral kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıp, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz yeni yılda da." ifadelerini kullandı.

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