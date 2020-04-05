Atiba Hutchinson maaşında TL'ye dönecek

05 Nisan 2020 Pazar 13:12 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 13:12

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da kadroda tutulmasını istediği Atiba, hali hazırda 600 bin euro maaş alıyor ve 30 maçta oynaması durumunda 500 bin euro daha alacak. Şu anda 20 maç geçtiği için 300 bin euro prim almaya zaten hak kazandı.

Siyah-beyazlı yönetim Atiba'ya aynen Türk oyunculara olduğu gibi TL üzerinde bir sözleşme önerdi. 5 milyon TL'ye 1 yıllık daha sözleşme teklif etti. Aynı şekilde eğer önümüzdeki sezon 30 maçta oynarsa 2.5 milyon TL daha prim vermeyi önerdi.

En az 1 yıl daha futbol oynamak isteyen Atiba'nın bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.