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Spor

Atiba Hutchinson: Şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
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Beşiktaş'ın iyi bir futbol oynamadığının altını çizen Atiba, "Bugün kazanmak istedik. Maça iyi başlayamadık. 3 puanı hemen kazanmak istedik. Acele ettik. Bunu düzeltmeliyiz. Daha önceki dönemlerde, maçlarda yaptıklarımızı yapmakta zorlandık. Hücum aksiyonlarımız dağınıktı. Dağınıktık. Bu dağınıklık yüzünden rakibe fazla şans verdik Çok fazla gol fırsatı verdik.

"DAHA ÇOK MAÇIMIZ VAR"

Güzel bir gol attı onlar da. Günümüz değildi. Geri döneceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. 3 puanı kazanmak istedik. Kafaları eğmeden devam edeceğiz. Günümüz değildi. Daha çok maçımız var. Bundan sonraki maçlarda, önceki dönemlerde iyi yaptıklarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonluğu çok istediklerini vurgulayan Atiba, "Bazı maçlar böyle olur. Genelde gol atan bir takımız. Fırsatlar bulduk. Cyle bir fırsat buldu. O da gününde değildi demek ki. Topu bir türlü içeri sokamadık. Dağılmayacağız. Karakter göstereceğiz. Büyük oyunculardan oluşan büyük bir kulübüz. Bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi göstereceğiz. Alanyaspor maçına çok iyi hazırlanacağız ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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