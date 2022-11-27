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Spor

Atiba Hutchinson: Tüm Türk halkına teşekkür ederim

Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a 4-1 mağlup olan Kanada'da Atiba Hutchinson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2022 Pazar 22:49 - Güncelleme:
Atiba Hutchinson: Tüm Türk halkına teşekkür ederim
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Kanada'nın, Hırvatistan'a 4-1 mağlup olmasının artından Atiba Hutchinson, görüşlerini TRT Spor'a aktardı.

Kanadalı futbolcu, "Maça çok iyi başladık hatta gol de attık ama futbol böyle. Erken gelen bu gol, daha sonra bunu koruyamadık. Daha sonra oyundan düşmeye başladık. Hırvatistan, kalitesini daha fazla gösterdi oyun boyunca. Birazcık kendimizi kaybettik onlar bastırdıktan sonra. Bu maçta kaybettiğimiz yolumuzu pek bulamadık." dedi.

Dünya Kupası'nda forma giydiği için, "Ülkeniz adına oynamak çok gurur verici bir şey. Bugün ben de burada olduğum için bu duyguları istiyorum." diyen 39 yaşındaki futbolcu, "Türkiye ve Beşiktaş taraftarına mesajın var mı?" sorusuna, "Daha önce de söylediğim gibi onlara çok şükran duygusu hissediyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni çok cesaretlendiriyor Türkler. Beni destekledikleri için tüm Türk halkına teşekkür ederim." şeklinde cevap verdi.

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