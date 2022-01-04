Atiba Hutchinson: Umarım yeni yılın ilk kupasını biz kazanırız

4 Ocak 2022 Salı 19:52 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 19:52

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının basın toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Atiba Hutchinson, yarın sahadan galip ayrılarak yeni yılın ilk kupasını kazanmak istediklerini aktardı.

Antalyaspor'un kaliteli bir takım olduğunu belirten Kanadalı futbolcu, "Önemli bir maç olacak. Antalyaspor gibi iyi futbol oynayan bir takıma karşı etkili performans sergileyip, sahadan zaferle ayrılmak istiyoruz. Bu galibiyeti elde etmek için sahada her şeyimizi vereceğiz. Umarım yeni yılın ilk kupasını biz kazanırız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vakaları nedeniyle iki takımdan birçok oyuncunun yarın forma giyemeyecek olmasıyla ilgili Hutchinson, "Çok zor bir durum. Bütün dünya bundan muzdarip. Bizler de profesyonel olmak zorundayız. Umuyorum bu süreçten bir an önce kurtuluruz ve herkes sağlığını kavuşur." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli oyuncu, "Sportif direktör olarak ikinci yarıya başlamak ister misiniz?" sorusuna ise, "Yarın önemli bir maçımız var. Sezonun geri kalanında takımıma faydalı olmak istiyorum. Şu anda tek söyleyebileceğim bu. Gelecek için zamanı geldiğinde düşünürüm." yanıtını verdi.