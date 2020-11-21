İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2020 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atiba Hutchinson'dan Fenerbahçe'ye maç sonu derbi mesajı
Spor

Atiba Hutchinson'dan Fenerbahçe'ye maç sonu derbi mesajı

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson Başakşehir karşısında 1 gol 1 asistli performansıyla futbolseverlerin bir kez daha takdirini topladı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Atiba, Kanadalı vatandaşı Larin'e övgüler dizdi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:58
ABONE OL

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Atiba'nın sözleri:

Bugün hem ben hem takım iyi performans sergiledi. İlk yarıda daha çok istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar verdik. Oyunu önde oynamayı erken bıraktık. Çok geri çekildik. Rakip bu yüzden pozisyonlar buldu.

"DERBİ ÖNCESİ ÖZGÜVEN OLDU"

2-0 ile içeri gitmek motivasyondu, özgüvendi. 3-0'dan sonra da geri çekildik. Goller buldular. Güzel bir mesaj verdik herkese. Önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maç öncesi özgüven oldu bu galibiyet bize.

LARIN İÇİN MUTLUYUM

Larin için mutluyum. Takıma katkı sağlıyor. Tehlikeli bir oyuncu. Onun iyi performansı bize güven veriyor. Formda olması takım için iyi. Hep beraber iyi gidiyoruz, zorundayız. Milli aradan sonra henüz ilk maçtı. Böyle devam etmeliyiz

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.