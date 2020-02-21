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Spor

Atiba Sosa'ya adım attırmayacak

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçı öncesi idmanlarda sergilediği hırslı ve istekli haliyle dikkat çekiyor.

21 Şubat 2020 Cuma11:21 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:21

İlerlemiş yaşına rağmen her maçta Beşiktaş'ın sahadaki en iyi isimlerinin başında gelen Atiba Hutchinson (37), Trabzonspor karşısında da takımının orta alandaki en önemli kozlarının başında gelecek.

Elneny ile birlikte orta alanda görev yapması beklenen Atiba'nın, dünkü idmanda son derece hırslı ve istekli olduğu öğrenildi.

Kanadalı yıldızın, eski takım arkadaşı olan Trabzonspor'un kaptanı Sosa'ya yakın oynaması bekleniyor. Teknik patron tecrübeli oyuncu Atiba'dan Sosa'ya yakın oynamasını, adım attırmamasını istiyor.

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