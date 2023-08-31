Beşiktaş'a, geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini noktalayan Atiba Hutchinson'dan stoper önerisi geldi.

ÖNCELİKLİ HEDEF STOPER

Yeni sezona 3 kulvarda da başarı hedefiyle başlayan Beşiktaş, bu doğrultuda kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Transfer döneminin bitimine sayılı gün kala 3 hamle daha yapmayı amaçlayan yönetim için en kritik operasyon, stoper için.

SANCHEZ'E TALİP ÇIKTI

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Davinson Sanchez için girişimlerini sürdüren Beşiktaş bu konuda Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'le yarışıyor.

BONUCCI'DE RAKİP ALMANLAR

Sanchez'e ek olarak İtalyan ekibi Juventus'la sözleşmesi sona eren Leonardo Bonucci'yle de menajeri aracılığıyla görüşmelerde bununan yönetim, bu isim konusunda da Alman kulüpleriyle mücadele ediyor. Kadrosuna şef bir stoper kazandırmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Avrupa'da transfer döneminin kapanacak olmasını bir fırsat olarak kullanmayı amaçlıyor.

MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI

Beşiktaş'ta son olarak yeni bir isim gündeme geldi... Beşiktaş kariyerine veda eden Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşı Moise Bombito'yu yönetime teklif etti. 23 yaşındaki 1,90'lık sağ stoper, ABD Major Lig ekiplerinden Colorado'da görev yapıyor. İdarecilerin, teknik ekipten onay çıkması halinde savunmaya 2 takviye yapması gündeme gelebilir.