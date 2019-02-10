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Atiker Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Büyük çekişmeye sahne olan maçta Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
 
Atiker Konyaspor, 4 maç aradan sonra sahasında oynadığı bir Süper Lig maçında sahadan puan kaybıyla ayrıldı.
 
Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 74. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Konuk ekip 90-1. dakikada inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kamara'nın sol kanttan başlattığı atak sonrasında, yıldız oyuncu altıpas üzerinde müsait pozisyondaki Ömer'e pasını çıkardı. Ömer, çok müsait olmasına rağmen yaptığı vuruşta topu direğin az farkla yanından auta gönderdi. Atiker Konyaspor'un tek golünü ise 85. dakikada Adis Jahovic attı.
 
Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'un puanı 33'e çıkarken, Yeni Malatyaspor puanını 34 yaptı.
 

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