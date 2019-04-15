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Atiker Konyaspor'da Petar Filipovic sezonu kapattı

Atiker Konyaspor’un Hırvat stoperi Petar Filipovic’in sol diz dış menisküsünde yırtılma olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Almanya’da ameliyat olacağı belirtilerek, “Futbolcumuz Petar Filipovic dizinden ameliyat olacak. Daha önce sol diz dış menisküsü yırtılan Filipovic sakatlığıyla ilgili cerrahi müdahaleyi sezon sonunda yaptırmayı planlıyordu. Ancak futbolcumuz antrenmanlarda zorlanmaya başlayınca, kendi isteği doğrultusunda en kısa sürede ameliyat olmaya karar verdi. Dizinin zorlanmaya bağlı olarak daha fazla yıpranmaması için daha önce ameliyat olduğu doktora gidecek olan Petar Filipovic'in önümüzdeki günlerde Almanya'da operasyonu gerçekleşecek” denildi.

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