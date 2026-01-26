İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3613
  • EURO
    51,576
  • ALTIN
    7038.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Atila Gerin: 1 puan için mutluyuz

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Beşiktaş gibi büyük bir takımdan 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu ve ligde kalıcı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Atila Gerin: 1 puan için mutluyuz
ABONE OL

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Beşiktaş gibi büyük bir takımdan 1 puan aldıkları için mutlu olduğunu ve ligde kalıcı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan, iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puanı bırakmıştık. Bugün ikinci devre kazanabilirdik de. Maçın gelip gittiği anlar oldu. Beşiktaş geçişleri iyi yapan bir takım. Savunma geçişlerinde zaafları var. Oyuncularımız alan vermedi. Genç bir takımla oynuyoruz. Bir an önce takımın lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor. Bu yüzden mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarımız destek olsun. Kayyum heyeti geldi. Kulübümüzde sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.