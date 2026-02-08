İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar
  • Atila Gerin: Kazanamadık, üzgünüz ama oyuncularımı da tebrik ediyorum
Spor

Atila Gerin: Kazanamadık, üzgünüz ama oyuncularımı da tebrik ediyorum

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, RAMS Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, çok sayıda genç oyuncuları olduğunu ve oyuncularının Süper Lig tecrübesi kazanmaları adına bu mücadelelerin fırsat olduğunu belirtti.

8 Şubat 2026 Pazar 17:18
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin açıklamalarda bulundu. Gerin, "Başakşehir'i tebrik ediyorum. İyi bir takım, kaliteli bir takım. Bugün çoğu istediğimizi yapamadık, topa sahip olamadık. Başakşehir'in topa sahip olması mücadele gücümüzü düşürdü. Başakşehir'in üstünlüğüyle geçti maç. Ama biz ileriki maçlara bakıyoruz. Yeni bir takımız. Bedirhan ilk maçına çıktı, böyle çok oyuncumuz var. En azından bu oyuncuları test etme, Süper Lig'in asıl zorluklarını görmeleri açısından fırsat olarak görüyoruz. Buradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Sonuçta Başakşehir rakibimiz değil. Kazanamadık, üzgünüz ama oyuncularımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

