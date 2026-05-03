Atila Gerin: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız

Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Atilla Gerin, "Oyuna planladığımız gibi başladık ve 35 dakikaya yakın domine ettik. Rakip tek baskıyla geldi, planlı baskıları yoktu. Tek baskıyı rahat kırabiliyoruz. Üçüncü bölgede tercihte geç kaldı çocuklar, vuruşlarda geç kaldılar. Farkı artırabildik. Böyle atmosferler, zor atmosferler. Taraftar inanılmaz destek oldu Kayserispor'a, son hamleleriydi, oyuncularını sürekli ittiler." dedi.

Sözlerine devam eden Gerin, "Sakin kalabilirsek dedim çocuklara, çok fırsat buluruz dedim ama öyle olmadı. Kaos ve karambol oldu. İkinci topları alarak bir şeyler yapmak istediler. Planımızın tutmama sebeplerinden biri; Calegari ve Radu'nun maç eksikleri vardı. Çocuklar yoruldu. Böyle atmosferde 1 kişi bile eksik kalmak çok etkiliyor. O nedenle mecburen 5-4-1 oldu. Metehan'ı santrforu, Umut'u arkasına alıp bu hamleyi yaptık. Pintor ile gitmeye çalıştık ama Kayserispor da can havliyle iyi oynadı. Bizi zorladılar. Biz de stoper alıp skoru korumaya çalıştık. 1-2 poziyon verdik, 1-2 tane de bizim vardı. Maç bize dönebilirdi, olmadı. Maçın hakkı beraberlikti." diye konuştu.

Atilla Gerin, "Diğer sonuçlar bize yaramış gibi görünüyor ama gelecek hafta çok güçlü bir Rizespor ile oynayacağız. Ligin ikinci yarısının en iyi takımlarından biri. Can havliyle oynayacağız. Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız. 32 yeter gibi gözüktü, 33'e çıktı ligde kalmak için. Gençler ve Kasımpaşa kazansa baraj yükselirdi. Antalya puan kaybetti, Galatasaray'a gidecek. Biz Fenerbahçe'ye gideceğiz. Gençlerbirliği Trabzon'a gidecek. 33 bizi kurtarır net, 32 belki kurtarır. 1 puan mükemmel bir puan burada. Bu atmosferde, bu sonuçlardan sonra 1 puan ümidimizi artırdı. Bu puanın kıymetini haftaya kazanarak ortaya çıkarırız. Kazanamıyorsan kaybetme. Rakibi altımızda tuttuk en azından. Haftaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.