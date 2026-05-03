İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Atila Gerin: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız
Spor

Atila Gerin: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da Atila Gerin, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Atila Gerin: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız
ABONE OL

Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Atilla Gerin, "Oyuna planladığımız gibi başladık ve 35 dakikaya yakın domine ettik. Rakip tek baskıyla geldi, planlı baskıları yoktu. Tek baskıyı rahat kırabiliyoruz. Üçüncü bölgede tercihte geç kaldı çocuklar, vuruşlarda geç kaldılar. Farkı artırabildik. Böyle atmosferler, zor atmosferler. Taraftar inanılmaz destek oldu Kayserispor'a, son hamleleriydi, oyuncularını sürekli ittiler." dedi.

Sözlerine devam eden Gerin, "Sakin kalabilirsek dedim çocuklara, çok fırsat buluruz dedim ama öyle olmadı. Kaos ve karambol oldu. İkinci topları alarak bir şeyler yapmak istediler. Planımızın tutmama sebeplerinden biri; Calegari ve Radu'nun maç eksikleri vardı. Çocuklar yoruldu. Böyle atmosferde 1 kişi bile eksik kalmak çok etkiliyor. O nedenle mecburen 5-4-1 oldu. Metehan'ı santrforu, Umut'u arkasına alıp bu hamleyi yaptık. Pintor ile gitmeye çalıştık ama Kayserispor da can havliyle iyi oynadı. Bizi zorladılar. Biz de stoper alıp skoru korumaya çalıştık. 1-2 poziyon verdik, 1-2 tane de bizim vardı. Maç bize dönebilirdi, olmadı. Maçın hakkı beraberlikti." diye konuştu.

Atilla Gerin, "Diğer sonuçlar bize yaramış gibi görünüyor ama gelecek hafta çok güçlü bir Rizespor ile oynayacağız. Ligin ikinci yarısının en iyi takımlarından biri. Can havliyle oynayacağız. Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız. 32 yeter gibi gözüktü, 33'e çıktı ligde kalmak için. Gençler ve Kasımpaşa kazansa baraj yükselirdi. Antalya puan kaybetti, Galatasaray'a gidecek. Biz Fenerbahçe'ye gideceğiz. Gençlerbirliği Trabzon'a gidecek. 33 bizi kurtarır net, 32 belki kurtarır. 1 puan mükemmel bir puan burada. Bu atmosferde, bu sonuçlardan sonra 1 puan ümidimizi artırdı. Bu puanın kıymetini haftaya kazanarak ortaya çıkarırız. Kazanamıyorsan kaybetme. Rakibi altımızda tuttuk en azından. Haftaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.