Atila Gerin: Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, Kayserispor karşısında iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, "Bugün iki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi. Maçın 70. dakikasına kadar istediğimiz gibi oyunumuzu oynadık. Golü de bulduk. Mücadele içinde anları doğru oynayamayınca yediğimiz gol sonrası puan kaybettik. Süper Lig'de puan çok önemli. Önümüzdeki haftalarda da bu puanların kıymetini bilerek mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştuk.

