Atila Gerin: Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Fatih Karagümrük karşısında çok kritik bir 3 puan elde ettiklerini aktararak, 'Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık' dedi.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 17:24 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Çok zorlu bir maça çıktık. Psikolojik olarak yapılacak herhangi bir hatanın telafi olmayacak bir maçtı. Oyunun içinde geriye düştük fakat geri dönmesini bildik. İki takım da pozitif oynamaya çalışan bir görüntü verdi. Oyunun gidişatına göre biraz daha oyunu tutarak yapacağımız hamlelerle farkı arttırmak istedik. Bu maçta da 10 kişi kaldık ama maçı kazanmasını bildik" diye konuştu.

Ligin son haftalarında mücadeleyi bırakmayan oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Gerin, "Böylesine genç bir kadroyla geriden gelerek maç kazanmak bizim için çok değerli. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hepsini alınlarından öpüyorum. Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık. Kalan tüm maçlarda yine bütün gücümüzle sahada olacağız" şeklinde konuştu.

