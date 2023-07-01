Atila Szalai'ye yeni talip

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de merak ediliyor.

VALENCİA DEVREDE

A Spor'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Valencia, Attila Szalai için devreye girdi.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Haberde İspanyol ekibinin başarılı oyuncu için resmi girişimlere başlamasının beklendiği belirtildi.

F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET

Fenerbahçe'nin bu transfer için 10 milyon eurodan aşağı gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

EVERTON DA İSTİYOR

Szalai ile aynı zamanda Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgilendiği biliniyordu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Attila Szalai, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maçta 4630 dakika oynadı ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.