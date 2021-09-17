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Spor

Atılay Canel: Biz böyle galibiyet istemiyoruz

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendiği maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2021 Cuma 23:30 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 23:38
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, bugün deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçmemiz lazımken 17'nci dakikada geriye düştük akabinde orta sahamızdaki hatadan dolayı skor 2-0 oldu. Buna rağmen oyundan düşmedik kendimizi toparladık ve golleri bulduk" diye konuştu.

"KAZANACAĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak bu şekilde galibiyet istemediklerini kaydeden Canel, "Biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak seyircilere daha güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Kazanacağımız çok şeyler var. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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