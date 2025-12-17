Atılay Canel: Bizim için bir test maçı oldu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligde fazla süre almayan oyuncuların performanslarını gördüklerini söyledi.

Kendileri için bir test maçına çıktıklarını aktaran Canel, "Bizim için bir test maçı oldu. Daha önce ligde oynamayan arkadaşları oynatma şansımız oldu. Onların son durumunu gördük. İstanbulspor bize karşı iyi kapandı, mücadele ettiler. Kendilerini kutluyorum. Buradan beraberlikle ayrıldık." ifadelerini kullandı.