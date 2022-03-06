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Spor

Atılay Canel: Futbolu çirkinleştirmeden oynama arzusundaydık

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Altay ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA6 Mart 2022 Pazar 19:24 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 19:24
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atınay Canel, futbolu çirkinleştirmeden oynama arzusunda olduklarını ancak Altaylı futbolcuların sürekli yere yattıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Altay ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyuna istekli başladık. İlk yarı daha istekliydik. Rakip 10 kişi kalınca son dakikada, ikinci yarı tek kale oynamaya başladık. Bizim oyuncu kalitemiz belli, seyirciye daha iyi göstermek isteyen bir ekibiz. Gol yollarında istediğimizi yapamadık, galip gelmek için her türlü opsiyonları denedik, santrfor eksikliğimizden bir türlü golü atamadık. Karagümrük, futbolu oynamak istedi ama rakip defansa gömüldü. Yerde yattılar. Futbolu çirkinleştirmeden oynama arzusundaydık. 1-2 futbolcusu bağırarak yerlere yattılar, hastaneye gidecekmiş gibi hali vardı." şeklinde konuştu.

"Pesic, 1-2 haftaya dönecek"

Sakat olan forvet oyuncuları ile ilgili bilgiler de veren Canel, "Çarşamba günü Borini'nin sakatlanması eksikliğini hissettik. İnşallah Pesic, kısa zamanda döner ama Borini'nin kısa zamanda döneceğini tahmin etmiyoruz. Omurgasında zedelenme var, Pesic 1-2 haftaya döner, önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak." ifadelerini kullandı.

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