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Spor

Atılay Canel: Hatalı goller yiyerek mağlup olduk

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, A.Hatayspor maçına istedikleri gibi başladıklarını ancak hatalı goller yiyerek mağlup olduklarını ifade etti.

IHA12 Mart 2022 Cumartesi 16:56 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:56
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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A.Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Canel, karşılaşmaya istedikleri gibi başladıklarını belirterek, "Buraya gelirken çok zor şartlar altında geldik. Hava değişikliği muhalefeti dolayısıyla uçak havada aşağı yukarı 7-8 tur yaptı. Yani biraz moralimiz bozuktu ama biz maça başlarken tabii tüm bunları bir kenara bırakıp oyuna istediğimiz gibi başladık. Ama futbol hatalar oyunu. Hata yapık, golü yedik. İkinci yarı toparlanır gibi olduk. Daha istekli, daha arzulu başladık ama üçüncü golü yiyince oyun bu şekilde bitti" dedi.

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