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Spor

Atılay Canel: Hatayspor ilk yarıda bir kere geldi golü buldu

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Canel 'İlk yarıda rakip bir kere geldi ve golü buldu. Ondan başka pozisyonları yoktu.' dedi.

AA24 Ekim 2021 Pazar 16:34 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 16:35
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın taktik savaşı şeklinde geçtiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, ilk yarıda üstün tarafın kendileri olduğunu dile getirerek, "İlk yarıda rakip bir kere geldi ve golü buldu. Ondan başka pozisyonları yoktu. İlk yarı 1-1'i yakaladık. İkinci yarı oyun ortada geçti. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş. Maç bir taktik savaşı içinde geçti." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'te dördüncü sezonunu geçirdiğini aktaran Canel, hedefleriyle ilgili olarak, "Biz baştan itibaren Avrupa'yı hedefledik. Bu sene de kısmet olursa Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Arkadaşların hepsi takımda kalacak. Eksik yerlere de takviye yapıp, Avrupa'ya gideceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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