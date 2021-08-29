Atılay Canel: Maçın hakkı beraberlikti

AA 29 Ağustos 2021 Pazar 00:52 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:52

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, ilk yarıda ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Nasıl oynayacaklarını planlayarak geldiklerini vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

"Karşımızda geçen senenin hakkıyla şampiyon olan takımı vardı. Oyun felsefemizi ortaya koyduk. Maç gitti geldi, şanslarımızı değerlendirsek oyun şekli farklı olabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti. Direkten dönen bir top vardı. Beşiktaş takımı 10 kişi kaldıktan sonra kapandı. Biz geçişlerde paslarımızı daha çabuk oynasaydık farklı olurdu."