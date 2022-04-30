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Spor

Atılay Canel: Yaptığımız oyuncu değişikliği maçın şeklini değiştirdi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Konyaspor karşısında aldıkları galibiyeti Karagümrük taraftarına armağan ettiklerini belirterek, iyi bir takımı yendiklerini söyledi.

IHA30 Nisan 2022 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor'a karşı 2-1 galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Atılay Canel, "Hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Bunun için de ikinci devre oyuncu değişikliğine gittik. Yaptığımız oyuncu değişikliği maçın şeklini değiştirmeye faydası oldu. Bu galibiyeti Karagümrük taraftarlarına hediye ediyoruz. Bayramı iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Biz 4 sene önce de söylemiştik. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda inşallah sezon sonunda da yolumuz Avrupa olur diye düşünüyoruz. Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İyi bir takımı yendik düşüncesindeyim. Konyaspor uzun zamandır kendi sahasında mağlup olmamıştı. Yendiğimiz için de mutluyuz" diye konuştu.

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