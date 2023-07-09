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Spor

Atilla Szalai için rekor teklif! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Macar savunmacı Atilla Szalai gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takmayı başardı. 25 yaşındaki genç savunmacı Atilla Szalai'ye son olarak Almanya'nın köklü kulübü rekor teklif ile talip oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Temmuz 2023 Pazar 10:49 - Güncelleme:
Atilla Szalai için rekor teklif! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı
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2021 yılında Fenerbahçe transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı performans ile büyük beğeni toplayan Atilla Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. 25 yaşındaki genç savunmacı Atiila Szalai'ye Almanya'nın köklü kulübü talip oldu.

ATILLA SZALAI İÇİN 12 MİLYON EURO

Atilla Szalai, Fenerbahçe'ye 2021 yılında 2.20 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Genç stoper Atilla Szalai her zaman yükselen perfarmansı ile 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Macar savunmacı Atilla Szalai'ye son olarak Almanya'nın köklü kulübü Union Berlin talip oldu. Sarı-lacivertli ekip ile resmi görüşmelere başlayan Bundesliga ekibi oyuncu için 12 milyon euroluk bir teklif sundu.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe ise Atilla Szalai için görüşmeleri 15 milyon euro bandından başlatmaya düşünüyor. Bundesliga'dan Hoffenheim ve Fransa'dan Nice'nin radarında olan oyuncu için sarı-lacivertli kulüp ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertli yönetim hem Fenerbahçe için hem de Atilla için uygun bir teklifin olması durumunda ise transfere yeşil ışık yakılacak.

BU SEZONKİ PERFROMANSI

Atilla Szalai bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 52 resmi maçta görev aldı. Bunların 48'in ilk 11'de sahaya çıktı. 4630 dakika oyunda kalan futbolcu 3 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.

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