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Spor

Atın madalya yolunda dev adım! Buse Naz Çakıroğlu Paris'te finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde karşılaştığı rakibi Aira Villagas'ı mağlup etti. Final biletini kapan sporcu gümüş madalyayı ise garantiledi. İşte detaylar...

Akşam7 Ağustos 2024 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Atın madalya yolunda dev adım! Buse Naz Çakıroğlu Paris'te finalde
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu fırtınası esti. Milli boksörümüz, dün kadınlar 50kg yarı final karşılaşmasında Filipinli sporcu Aira Villagas'la karşı karşıya geldi. Ringde rakibine büyük bir üstünlük kuran Çakıroğlu, üst üste yumruklarla ilk raundu 5-0 kazanmayı bildi. Müthiş bir enerjiyle dövüşerek rakibine zor anlar yaşatan 28 yaşındaki sporcumuz, ikinci raundu da kusursuz geçti: 5-0.

Üçüncü rauntta da yorgun Filipinli rakibine karşı üstünlüğü bırakmayan Buse Naz Çakıroğlu, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Tokyo 2020'den gümüş madalyayla ayrılan milli boksörümüz, Paris'te 9 Ağustos Cuma akşamı Çinli Yu Wu ile Olimpiyat şampiyonluğu ve altın madalya için karşı karşıya gelecek. Buse, karşılaşmanın ardından, "Tokyo'dan sonra hedefim en kötü final görmekti. Ekibim ve ben elimizden geleni yaptık. Altın için son iki gün" dedi.

  • buse naz çakıroğlu
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