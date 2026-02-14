İSTANBUL 16°C / 11°C
Atina'da son saniye zaferi! Fenerbahçe, Panathinaikos'u yendi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos'u deplasmanda 85-83 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 00:28
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 85-83 yendi.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken sarı-lacivertli ekip, 83-83 eşitlik varken Baldwin'in son saniye basketiyle maçı 2 sayı farkla kazandı.

Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 27 karşılaşmada 20 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 7 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürüyor.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Marcin Kowalski (Polonya)

Panathinaikos AKTOR: Shorts 10, Kalaitzakis, Cedi Osman 8, Holmes 4, Sloukas 10, Rogkavopoulos 5, Grant 4, Nunn 17, Faried 7, Hernangomez 18

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Baldwin 13, Melli 6, Horton-Tucker 6, Boston 2, De Colo 10, Tarık Biberovic 26, Onuralp Bitim 5, Jantunen 11, Colson 3, Birch 3

1. Periyot: 19-25

Devre: 42-41

3. Periyot: 62-56

