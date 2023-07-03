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Spor

Atınç Nukan: Çok çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz

1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanlarından Atınç Nukan yaptığı bir paylaşım ile gelecek sezona dair açıklamalarda bulundu.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Atınç Nukan: Çok çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz
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1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanlarından Atınç Nukan, "Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Atınç Nukan, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, yeni sezon için ilk antrenmanlarını dün gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmalarına bir süre İzmir'de devam ettikten sonra İtalya'ya gideceklerini bildiren Atınç Nukan, şunları kaydetti:

"Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bize desteklerini esirgemesinler, hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların destekleriyle çok daha güçlüyüz."

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