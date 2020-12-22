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Spor

Atınç Nukan: Güzel günlere geri döneceğiz

Göztepe'nin savunma oyuncusu Atınç Nukan, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 23:52 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 23:52
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Birçok fırsatı değerlendiremediklerini söyleyen Atınç Nukan, "İki erken golle 2-0 mağlup duruma düştük. Galatasaray'a karşı 2-0 geri düşüp reaksiyon göstermek, bir tepki göstermek kolay değil. Ancak, biz iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-3'ü bulacak fırsatlar vardı ama kaçırdık. Bu umut verici. 2-0 mağlup duruma düşüp eşitlik yakalamak, galibiyete ulaşmak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seriye son verip, en kısa sürede güzel günlere geri döneceğiz." diye konuştu.

Yoğun fikstür ile ilgili konuşan Atınç, "Herkes maç temposuna girecek, sadece biz değiliz. Futbolcular olarak bu maçlara hazır olmalıyız. 3-4 günde bir maç oynamak kolay değil. Pandemi nedeniyle böyle olacak." ifadelerini kullandı.

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