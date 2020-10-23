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Spor

Atınç Nukan'dan korkutan sakatlık! Sahayı sedyeyle terk etti

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmanın 76. dakikasında sakatlanan Atınç Nukan sahayı sedyeyle terk etti.

23 Ekim 2020 Cuma 22:10 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 22:29
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Süper Lig'de 6. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Kasımpaşa ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maçın 76. dakikasında İzmir ekibinin başarılı stoperi Atınç Nukan, kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Hava topuna çıktığı bir pozisyonda ayak bileğinin üzerine sert bir şekilde düşen Atınç, bir süre ayağa kalkmakta zorlandı.

Sahayı sedyeyle terk eden 27 yaşındaki stoper, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası yaklaşık 2 dakika sonra oyun alanına geri döndü. Zaman zaman sektiği ve koşmakta zorlandığı görülen Atınç, buna rağmen 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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