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Spor

Atlama masasında Adem Asil ve Ahmet Önder'den madalya gelmedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik cimnastik atlama masası finalinde milli sporculardan Adem Asil 6, Ahmet Önder ise 7. oldu.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:53 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:53
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler atlama masasında final yarışması yapıldı. Türkiye'den milli sporcular Adem Asil ile Ahmet Önder madalya mücadelesi verdi.

İlk olarak podyuma çıkan Adem Asil, ilk atlayışında 15.266 puan aldı. Adem, sorun yaşadığı ikinci atlayıştan 13.663 puanla çıktı. Milli cimnastikçi, ortalama 14.449'luk puanla 6. sırada yer aldı.

Beşinci sırada yarışan Ahmet Önder ise ilk atlayışında 13.833 puan, ikinci atlayışını ise 14.300 puanla geçti. Ahmet, ortalama 14.066'lık puanıyla 7. sırada kendine yer buldu.

Erkekler atlama masasında 14.783 puan alan Güney Koreli Jeahwan Shin altın madalyaya uzandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Denis Abliazin gümüş, Ermenistan'dan Artur Davtyan ise bronz madalya kazandı.

KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Milli sporcuların final müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Atlama masasında final öncesinde salona gelen Bakan Kasapoğlu, atlayışları sırasında milli sporculara destek oldu.

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