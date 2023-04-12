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Spor

Atlanta Hawks, Miami Heat'i yenerek play-off turunda Celtics'in rakibi oldu

NBA takımlarından Atlanta Hawks, Play-In mücadelesinde Miami Heat'i yenerek play-off turunda normal sezonu ikinci olarak bitiren Boston Celtics ile eşleşti.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
Atlanta Hawks, Miami Heat'i yenerek play-off turunda Celtics'in rakibi oldu
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Doğu Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada noktalayan Miami Heat ile 8. basamakta tamamlayan Atlanta Hawks, play-in mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 116-105 galip ayrılan konuk ekip Hawks'ta Trae Young, 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Dejounte Murray 18 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Saddiq Bey 17 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Heat'te Kyle Lowry'nin 33 sayı, 5 asist, Tyler Herro'nun 26 sayı, 6 ribaunt ve Jimmy Butler'ın 21 sayı, 9 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Rakibini eleyerek Doğu Konferansı 7'nciliğini elde eden Hawks, play-off ilk turunda normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics'in rakibi oldu. Heat ise 8. sıradan play-off'a katılabilmek için Toronto Raptors-Chicago Bulls eşleşmesinin galibiyle play-in maçına çıkacak.

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