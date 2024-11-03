İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Atletico Madrid 2 golle kazandı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti.

3 Kasım 2024 Pazar 19:24 - Güncelleme:
Atletico Madrid 2 golle kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid, Las Palmas'ı konuk etti.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, 37. dakikada teknik direktör Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone ve 83. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Ligde ilk mağlubiyetini geçen hafta Real Betis deplasmanında alan Atletico Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 23'e yükseltti. Ligde sadece son iki maçını kazanan ve başlattığı serisi sona eren Las Palmas ise 9 puanda kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Öte yandan Las Palmas'a rakip olduğu son 11 maçın 10'unu kazanan Atletico, bu karşılaşmaların 9'unda gol yemedi. Ayrıca Diego Simeone'nin ekibi, bu sezon ligde en az gol yiyen (7) takım olarak dikkat çekiyor.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, Mallorca'ya konuk olacak. Las Palmas ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.