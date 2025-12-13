İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Atletico Madrid 2 maç sonra kazandı

Atletico Madrid, LaLiga'nın 16. haftasında sahasında ağırladığı Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu galibiyetle ligde iki maç aranın ardından kazandı.

13 Aralık 2025 Cumartesi 19:59
Atletico Madrid 2 maç sonra kazandı


İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti.

Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 2-1 kazanmayı başardı.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Koke ve 74. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Konuk ekip Valencia'nın golü 63. dakikada Lucas Beltran'ın ayağıdan geldi.

2 MAÇ SONRA GALİP

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde iki maç aranın ardından kazandı ve puanını 34'e yükseltti. Valencia ise 15 puan ile haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Girona'ya konuk olacak. Valencia, Mallorca'yı konuk edecek.

Maçın ardından basın toplantısında Alexander Sörloth ile ilgili de konuşan Simeone, "Sörloth'u bir insan ve futbolcu olarak seviyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu, diğer oyunculardan farklı özellikleri var." dedi.

