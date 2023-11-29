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Spor

Atletico Madrid, 3 golle turu garantiledi!

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Hollanda ekibi Feyenoord'a konuk oldu. Deplasman ekibi karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, gruptan çıkmayı garantiledi.

29 Kasım 2023 Çarşamba 01:18 - Güncelleme:
Atletico Madrid, 3 golle turu garantiledi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. Atletico Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lutsharel Geertruida (Kendi kalesine), 57. dakikada Mario Hermoso ve 81. dakikada Santiago Gimenez (Kendi kalesine) attı. Feyenoord'un tek golü 77. dakikada Mats Wieffer'den geldi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 11 puana yükseldi. İspanyol ekibi bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Feyenoord, 6 puanda kaldı.

Atletico Madrid, grubun son haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Feyenoord, Celtic deplasmanına gidecek.

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