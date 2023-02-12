Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı

La Liga'nın 21. haftasında Carlos Carvalhal'ın ekibi Celta Vigo ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golü 89. dakikada Memphis Depay'dan geldi. Atletico Madrid'de Stefan Savic, 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Celta Vigo 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşırken, Atletico Madrid evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.