Atletico Madrid, 3 puanı tek golle aldı

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 84. dakikada Rodrigo de Paul kaydetti.

Celta Vigo forması giyen Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Jailson Marques, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son 3 maçını kazanan Atletico Madrid, puanını 70'e yükseltti ve 3 maç kala 5. sıradaki Athletic Bilbao ile puan farkını 8'e çıkarıp Şampiyonlar Ligi biletini neredeyse cebine koydu.

Son 5 maçta 3. kez mağlup olan Celta Vigo, 34 puanda kaldı ve küme düşme tehditini üzerinden atamadı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Getafe'ye konuk olacak. Celta Vigo ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.