  • Atletico Madrid 6 gollü maçta kazandı
Spor

Atletico Madrid 6 gollü maçta kazandı

Atletico Madrid, Espanyol'u 4-2 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ev sahibi ekipte Sörloth attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı.

22 Şubat 2026 Pazar 01:25
Atletico Madrid 6 gollü maçta kazandı
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid ile Espanyol karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid, 4-2'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Espanyol, 6. dakikada Jofre'nin golüyle öne geçti. Alexander Sörloth, 21. dakikada devrenin skorunu 1-1 olarak belirledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Atletico Madrid, 49. dakikada Giovanni Simeone ile öne geçti. Ademola Lookman, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sörloth, ikinci golünü 72. dakikada kaydetti.

Espanyol, 80. dakikada Exposito'nun golüyle maçın skorunu belirledi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Atletico Madrid, puanını 48'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Espanyol ise 35 puanda kaldı.

Atletico Madrid, hafta içinde Club Brugge ile kritik bir maça çıktıktan sonra Oviedo deplasmanına gidecek. Espanyol ise Elche deplasmanında galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak.

