Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini istiyor

Atletico Madrid, Barcelona'dan kiralık olarak transfer ettiği yıldız futbolcu Antoine Griezmann'ın bonservisini almak istiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini almayı planlıyor. Fransız futbolcunun kiralık anlaşmasında Atletico Madrid'in oynayacağı maçların yüzde 50'sinde forma giymesi halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği bir madde bulunuyor.

Atletico Madrid'in sezon sonunda transfer tamamlaması beklenirken, futbolcunu n satın alma opsiyonu ise 40 milyon Euro, ancak İspanyol ekibinin bu bedeli transferin 2. yılının sonuna kadar ödemesi zorunlu değil.

BARCELONA 120 MİLYON EURO HARCADI



2019 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 120 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 28 maçta forma giyerken 8 gol, 5 asistlik performansa imza attı.